Полеты будут осуществляться в аэропорт Дасин трижды в неделю (по понедельникам, четвергам и субботам) на воздушных судах Airbus A319.

Согласно расписанию аэропорта Владивостока, в настоящее время в Пекин летают авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") и "Аврора".

Как сообщалось, с 4 апреля "Уральские авиалинии" приступают к выполнению полетов в столицу Китая из Екатеринбурга. Кроме того, авиакомпания с 5 апреля откроет регулярные рейсы Иркутск — Пекин — Иркутск.

До пандемии коронавируса "Уральские авиалинии" летали из Екатеринбурга и Владивостока в Пекин, из Екатеринбурга, Владивостока и Красноярска в Харбин, а также из Екатеринбурга в китайские Сиань и Ордос.