В экспозицию вошло около 100 графических произведений передвижников из собрания Русского музея. У посетителей появится возможность познакомиться с уникальными и редко экспонируемыми работами Ильи Репина, Исаака Левитана, Николая Ге, Ивана Крамского, Владимира Маковского, Ивана Шишкина и других известных художников второй половины XIX века.

Экспозиция станет продолжением цикла выставок, целью которого является показ шедевров отечественной графики XVIII-XX веков.

Товарищество передвижных художественных выставок (1870-1923) объединило художников, убежденных в том, что искусство способно влиять на духовный мир людей. Показ выставок во многих городах позволял приобщить к искусству больше публики.

"Портреты, пейзажи, бытовой жанр, этюды и эскизы к известным полотнам — экспозиция в Михайловском замке наиболее полно отражает историю передвижничества и дополняет представление о творчестве художников, чьи живописные полотна становились настоящими событиями в жизни общества второй половины XIX века", — отмечают в музее.