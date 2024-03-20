"Рассматривается вопрос о закрытии в ближайшие дни Ольхонской ледовой переправы. Высокие дневные температуры приводят к стремительному разрушению льда вдоль береговой полосы. Со стороны материка нарушено сопряжение льда с берегом, съезд на переправу затруднен", — говорится в сообщении.

Точная дата завершения эксплуатации ледовой трассы будет определена эксплуатирующей организацией.

"Туристам, прибывшим на Ольхон на автотранспорте, необходимо выехать с острова до закрытия ледовой переправы", — отметили в ведомстве.

Как сообщалось, в этом году дорогу на Ольхон по льду Байкала открыли 9 февраля. Затем 12 февраля ее временно закрывали из-за появления на ней разлома. Эксплуатация переправы была возобновлена 16 февраля.

Ольхон — самый большой и единственный обитаемый остров на Байкале, его длина — 73,5 км, ширина — до 15 км. Он соединен с материком паромной переправой летом и ледовой дорогой зимой. Ольхон является популярным местом отдыха туристов в Иркутской области и входит в состав Прибайкальского национального парка. В настоящее время на острове постоянно проживают около 1,7 тыс. человек. Ежегодно его посещают несколько сотен тысяч туристов.