Приоритет при распределении субсидий отдавался регионам с наибольшим номерным фондом, говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент в КБР единовременно можно разместить более 17 тыс. туристов и отдыхающих. За минувший год количество средств размещения в регионе выросло на 58,5%,

Ранее сообщалось, что курорты Кабардино-Балкарии в 2023 году приняли 1,5 млн туристов. Турпоток в республику увеличился на 26% в сравнении с предыдущим годом.

К 2025 году Кабардино-Балкария ожидает увеличения турпотока до 2 млн человек в год.