"НСПК получила официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта банки-участники АрКа прекращают обслуживание карт "Мир", — говорится в сообщении НСПК.

При этом банк ВТБ Армения продолжит работать с российскими картами. "Держателям карт "Мир" любых российских банков по-прежнему доступны ключевые сервисы в инфраструктуре ВТБ Армения: снятие наличных в банкоматах этого банка, оплата услуг в его онлайн-банке. Также по картам ВТБ Армения доступны переводы, в том числе трансграничные", — сообщили в НСПК.

Сегодня в Армении работает 53 отделения ВТБ, 22 из которых расположены в Ереване. Клиентам также доступно более 190 банкоматов по всей стране.

В Центральном банке Армении, комментируя возможные ограничения в отношении системы "Мир", сообщили, что коммерческие банки Армении самостоятельно решают, с какими платежными системами им сотрудничать, исходя из своей стратегии управления рисками, в том числе связанными с санкциями.

США 23 февраля ввели санкции против НСПК. В компании заявляли, что санкции не повлияют на работу российской платежной инфраструктуры. При этом решение о приёме карт "Мир" в своей инфраструктуре зарубежные банки принимают самостоятельно, со стороны платежной системы никаких ограничений нет, сообщали в НСПК.

OFAC еще в сентябре 2022 года предупредил, что финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской НСПК, рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ. После этого НСПК скрыла список стран-партнеров, а некоторые банки полностью прекратили сотрудничество с платежной системой.

По данным на начало сентября 2022 года карты "Мир" принимались в 11 странах: в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. В 2023 году НСПК сообщала о начале приема карт "Мир" на Кубе и в Венесуэле.