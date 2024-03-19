"У Thai Airways есть план по восстановлению всей международной, и в первую очередь, европейской сети маршрутов. В какие-то города авиакомпания уже летает, например, во Франкфурт, Стокгольм. С 1 июля возобновятся рейсы в Брюссель и Милан. Представители Thai Airways сейчас часто прилетают в Москву и ведут переговоры о возобновлении рейсов в этом году", — сказала она на пресс-конференции в Москве.

Как отметила Кхансаб, основная проблема – нехватка самолетов, т.к. во время пандемии коронавируса авиакомпания избавилась от части своего воздушного флота.

Thai Airways приостановила полеты из Бангкока в Москву 4 года назад из-за пандемии коронавируса.