Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма подписали министр по туризму и народным художественным промыслам республики Эмин Мерданов и руководитель туроператора "Пегас Туристик" в Северо-Кавказском федеральном округе Илона Чиханацкая.

"Соглашение направлено на реализацию совместных задач по развитию туризма на территории Дагестана и взаимодействие в рамках реализации межрегиональных туристических маршрутов по территории республики", — говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение также направлено на проведение информационных ознакомительных туров для представителей туристской индустрии и средств массовой информации.

Ранее сообщалось, что власти Дагестана ожидают роста турпотока в республику. В 2023 году республика приняла 1,7 млн туристов.