Как сообщалось, в 2023 году аэропорт обслужил рекордное число пассажиров — 2,8 млн человек. Таким образом, в текущем году пассажиропоток может вырасти на 7,1%.

По словам Рамзанова, в прошлом году аэропорт возобновил авиасообщение с Баку (Азербайджан). В 2024 году планируется расширить географию полетов, впервые открыть авиасообщение с Минском.

Как сообщалось, пассажиропоток аэропорта Махачкалы в январе-феврале 2024 года составил 350,601 тыс. человек, что на 8,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.