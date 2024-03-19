"Когда мы открывали свою сыроварню, даже не рассчитывали, что площадка по производству продуктов питания довольно быстро станет популярным местом у туристов, как у жителей региона, так и у приезжих из других регионов страны. По итогам 2023 года у нас побывало более 150 тыс. человек", — сказал Чуев.

По его словам, более 50 региональных и федеральных туроператоров предлагают туристам посетить сыроварню и замок. И эти экскурсии пользуются популярностью у туристов.

"Во многом этой объясняется тем, что экскурсанты могут видеть все производство сыров и кондитерских изделий. На предприятии разработана специальная программа посещения. С учетом того, что все производство у нас находится в открытом доступе за большими стеклянными экранами, люди хорошо видят, как простые продукты — ингредиенты превращается в сыр и кондитерские изделия. Естественно, есть и дегустация нашей продукции и торговля всеми 15 видами сыра, марципаном, шоколадом и конфетами собственного производства", — сказал Чуев.

Он отметил, что 95% выпускаемой продукции покупают именно туристы. Предприятие в сутки производит порядка 300 кг сыра и 500 кг кондитерских изделий. Остатки продают в одной точке Калининграда.

Владелец предприятия рассказал, что предприятие сумело встать на ноги, в том числе и благодаря господдержке правительства Калининградской области. В частности, был получен грант на поддержку производства и переработки сельхозпродукции в размере 5 млн рублей.

Замок Шаакен был построен в камне в XIV веке. Реконструкция произошла после серьезного пожара в XVII веке. После Второй Мировой войны он использовался под хозяйственные нужды, но к началу 2000-х был разрушен.

Замок является объектом культурного наследия регионального значения. В 2011 году он передан в собственность Русской православной церкви. Сегодня на его территории ведутся восстановительные работы, действует музейная экспозиция, принимаются экскурсии.