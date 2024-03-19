"По предварительным расчетам экспертов, длину полосы следует увеличить как минимум на 700 метров. Это даст возможность принимать из Южно-Сахалинска турбовинтовые самолеты вместимостью более 30 человек. Такие воздушные машины есть в парке Единой дальневосточной авиакомпании", — говорится в сообщении.

"Сегодня Северо-Курильск связан с Южно-Сахалинском только через Камчатский край. Такая транспортная схема сдерживает развитие экономики на о. Парамушир, создает неудобства для населения. В частности, жителям Северных Курил сложно попасть в Южно-Сахалинск, чтобы пройти обследование или получить лечение в областных медицинских учреждениях", — цитирует пресс-служба председателя областного правительства Алексея Белика.

Чтобы решить эту проблему, необходимо обеспечить возможность принимать на Парамушире самолеты большей вместимости, то есть удлинить ВПП, отметил он.

"По поручению губернатора Валерия Лимаренко мы прорабатываем вопрос о выделении финансирования на проектирование второго этапа строительства взлетно-посадочной полосы в Северо-Курильске", — сказал Белик.

Пресс-служба напоминает, что в рамках госпрограммы региона "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы" в прошлом году в Северо-Курильске построили ВПП длиной 625 метров и шириной 30 метров с грунтовым покрытием, рулежную дорожку и перрон. В октябре прошлого года из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск впервые прибыл пассажирский самолет Ан-28, после чего начались регулярные полеты между Камчаткой и Парамуширом. Нынешняя ВПП способна принимать самолеты вместимостью до 19 пассажиров, отмечает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Город Северо-Курильск — единственный населенный пункт Северо-Курильского района Сахалинской области и вообще на Северных Курилах. Он расположен в северной части о.Парамушир, более чем в 1 тыс. км северо-восточнее Южно-Сахалинска и в 312 км южнее Петропавловска-Камчатского. Здесь проживают более 2,4 тыс. человек. Сообщение с материком до строительства ВПП в Северо-Курильске осуществлялось за счет вертолетных (на Ми-8МТВ) и морских перевозок (на небольшом грузопассажирском судне "Гипанис") из Петропавловска-Камчатского.

Местные жители неоднократно обращались к областным властям с предложением оборудовать в Северо-Курильске инфраструктуру для приема самолетов. Из-за плохой погоды и шторма в море жители зачастую ожидали отправления на Камчатку и обратно по неделе и более.