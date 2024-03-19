"Это кросс-культурный фестиваль, в котором участвуют и музеи, и библиотеки. Он включает в себя и квесты, и тематические маршруты. Мероприятия рассчитаны на три возрастные категории: 5-8, 7-10, 9-12 лет", — отметил Александров.

Заведующая музеем "Мастерская Аникушина" Юлия Мачевская добавила, что в программе участвуют 20 музеев, каждый из которых подготовил тематические листы. "В мастерской Аникушина мы рассказываем, какие случаи могут произойти при работе скульптора над памятником. Могут ли монументы передвигаться, может ли у него отвалиться голова. Ребята смогут собрать портрет писателя из кусочков пазла, потрогать гипсовую скульптуру", — рассказала она.

По ее словам, в основном здании Музея городской скульптуры школьники смогут узнать, как живут памятники, которые уже установили.

Исполнительный директор фестиваля Юлия Мацкевич сказала, что в фестивале участвуют 39 площадок, а также 27 учреждений в параллельной программе. Темой этого года стали мосты. "Это и мостик, который перебрасывают люди с берега на берег, но можно понимать тему и метафорически. В этом году у нас четыре новичка — центр Эмпирика, Музей истории Обуховского завода, площадка на юге города, детская библиотека во Фрунзенском районе. Вернулся в фестиваль Русский музей", — добавила она.

В рамках фестиваля можно посетить Эрмитаж, Музей Фаберже, "Невскую заставу", Музей петербургского авангарда, Музей железнодорожного транспорта и другие.