Проезд по дороге Кола — Серебрянские ГЭС с 32 км будет открыт в 17:00 мск. В дорожной службе предупреждают водителей, что максимальная разрешенная скорость составляет 60 км/ч.

Согласно информации на сайте "Мурманскавтодора", с начала года проезд по дороге Кола — Серебрянские ГЭС, которая ведет к селу Териберка, был закрыт девять раз из-за плохой погоды: метель, сильный ветер, отсутствие видимости. Самый долгий период составил 10 дней. Периодически дорожные службы организуют проводку колонн из Мурманска в Териберку и обратно, что позволяет также проехать рейсовым автобусам в село.

Ежегодно зимой и весной, изредка и в начале лета дорогу в Териберку блокируют метели, село остается отрезанным от большой земли, а к туристам, которые оказались в это время в пути, на помощь выезжают спасатели и дорожные службы.

В 2020 году началась реконструкция грунтовой дороги на Териберку протяженностью 35 км. Первый этап предполагает ремонт первых 10 км дороги. Главная задача реконструкции — поднять уровень дороги на 2 м, чтобы исключить снежные заносы. Общая стоимость ремонта дороги в Териберку превышает 5 млрд рублей, основной источник финансирования — федеральный бюджет.

Ежегодно Териберку, ставшую широко известной после выхода фильма "Левиафан", посещает более 40 тыс. человек.