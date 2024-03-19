"Внутренний туризм в России вернулся к допандемийным показателям, и теперь на повестке дня открытие наших туристических услуг для внешних рынков. Планируем в этом году привлечь в Россию до 9,5 млн иностранных туристов. Показатели по экспорту услуг существенно вырастут. Выполняя задачу по росту турпотока до 2030 года, рассчитываем, что он восстановится и составит не меньше, чем в период чемпионата мира, то есть более 18 млн человек", — сказал он в приветственной речи на открытии международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве.

Как отметил Вахруков, сегодня важно развивать туризм как с экономической, так и с экологической точки зрения.

"Глобальный туристический сектор составляет более 3,5% мирового ВВП, а туризм становится драйвером экономического роста, который влечет за собой повышение благосостояния людей и способствует притоку новых частных инвестиций", — пояснил он.

Замминистра уточнил, что одной из главных задач стоит обеспечение роста целевых индикаторов, чтобы привлечь в отрасль дополнительные инвестиции и создать сектору дополнительную прибыль.