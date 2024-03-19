По данным ведомства, 26,8% туристов прибыли из России, 19,9% — из Турции, 9,8% — Ирана, 6,9% — Индии, 4,8% — Грузии, 3,4% — Саудовской Аравии, по 2,7% — ОАЭ, Казахстана и Пакистана, 2,1% — Кувейта, 1,8% — Узбекистана, 1,5% — Туркменистана, по 1,3% — Омана и Украины, 1,1% — Белоруссии, 11,2% — из других стран.

Турпоток в Азербайджан из стран Персидского залива по сравнению с январем-февралем 2023 годом увеличился в 1,7 раза — до 68,9 тыс. человек, из стран-членов ЕС — в 1,6 раза — до 11,1 тыс. человек, из стран СНГ — на 31,4% — до 122,8 тыс. человек.

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-феврале увеличилось на 36% — до 296,5 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана, выехавших в Иран увеличилось на 38,5%, в Грузию — на 32,2%, в РФ — на 30,6%, в Турцию — на 30,1%. 37,9% граждан Азербайджана посетили Турцию, 21,9% — Россию, 9,7% — Грузию, 8,5% — Иран и 22% — другие страны.

Как сообщалось ранее, число иностранных граждан из 187 стран, посетивших Азербайджан в 2023 году, составило 2 млн 85,8 тыс. человек, что на 30,2% выше показателя 2022 года.