"Учитывая, что скоро начнется летний сезон отпусков, поток отдыхающих и путешествующих по нашей стране увеличится в разы, я обратилась в Минтранс с просьбой принять все необходимые меры по созданию условий для комфортного прохождения пассажиров всех необходимых процедур в аэропортах, что в том числе окажет положительное влияние на развитие внутреннего туризма в целом. Я получила ответ от замглавы Минтранса Владимира Потешкина, в котором сообщается, что Росавиации направлено поручение об организации соответствующей работы с операторами аэродромов и сокращении времени ожидания пассажиров", — сказала она журналистам во вторник.

По словам Школкиной, сейчас в Госдуму поступает много обращений граждан на увеличение времени ожидания в очередях при прохождении всех необходимых процедур в аэропортах перед вылетом.

"Граждане жалуются на то, что при наличии нескольких входов в аэропорт для прохода зачастую открыт только один вход. В итоге, приезжающие в аэропорт более чем за 3 часа до вылета с трудом успевают на посадку в самолет, а в некоторых случаях не успевает на свой рейс", — пояснила она.

Как отметила Школкина, в рамках подготовки к летнему сезону Росавиации поручено увеличить число пунктов пропуска (досмотра) и стоек регистрации в часы пик, увеличить персонал службы авиационной безопасности, осуществляющей досмотр пассажиров.

Также предполагается дополнительное информирование пассажиров о возможности проведения досмотра/прохода/регистрации на свободном пункте досмотра/регистрации в случае скопления людей на других пунктах. Обеспечение приоритета пассажирам, опаздывающим на рейс, а также пассажиров с детьми, инвалидов, ветеранов ВОВ и участников СВО.