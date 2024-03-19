"Охотское — одно из самых популярных туристических мест южного Сахалина. Только за прошлый год село посетили 200 тыс. человек. Это связано с тем, что населенный пункт является отправной точкой путешествий по дикой природе острова. Кроме того, здесь находится популярный у сахалинцев и гостей острова пляж", — цитирует пресс-служба губернатора региона Валерия Лимаренко.

По его словам, реализация турпроекта на площади 29 га позволит сделать это место отдыха комфортным и безопасным.

Начальный этап будет реализован уже в этом году, в рамках которого популярный у туристов пляж на берегу Охотского моря должен пройти классификацию первой категории "Синий флаг", что "означает соответствие высоким стандартам комфорта и безопасности". Здесь установят смотровые вышки, выполнят ограждение зон купания для детей, обустроят медпункт, разместят шезлонги с зонтиками, душевые, навигацию, информационные стенды.

По данным пресс-службы, в настоящее время в селе Охотское уже возводят несколько гостевых домов, а также глэмпинг с пунктом общественного питания, амфитеатром и кинотеатром под открытым небом. Островному бизнесу правительство региона предложило поучаствовать в строительстве банного комплекса, объектов общественного питания и эко-отеля.

В предстоящие годы недалеко от Охотского на берегу озера Тунайча обустроят маршруты для велосипедных и пешеходных прогулок, событийную площадь, зону размещения, дополнительные места для заведений общественного питания и сезонной торговли, банный комплекс.

В самом селе собираются также создать ландшафтный парк, смотровые площадки со спуском к воде, парковку, организуют прокат велосипедов.