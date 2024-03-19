Так, на внутренних воздушных линиях количество пассажиров выросло на 11,9%, и составило 215 тыс. 913 человек. Международными рейсами в феврале перевезено 2 тыс. 704 пассажира, что на 8,6% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года.

По итогам января-февраля 2024 года аэропорт обслужил 495 тыс. 212 пассажиров, что на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Внутренний пассажиропоток "Храброво" с начала этого года составил 489 тыс. 567 человек, увеличившись на 10,6%. На международных рейсах было обслужено 5 тыс. 645 пассажиров, что меньше на 10,4% показателей 2023 года.

В зимние месяцы из Калининграда действуют 20 направлений полетов, основные — в Москву и Санкт-Петербург. Международные рейсы выполняются только в Минск.