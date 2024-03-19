"На сцене Городского Дворца культуры им. С. Пускепалиса в Железноводске вновь состоится театральный сезон "На Водах". Интересные постановки продемонстрируют жителям и гостям курорта артисты Кавказских Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году гостем фестиваля станет театральный центр "РуссАрт" со спектаклем "Заложники любви", в главной роли — российский актер Александр Панкратов-Черный. Помимо этого анонсированы комедия "Коктейль из счастья и переживания" и спектакли "Анна Снегина", "С любимыми не расставайтесь". Для детей покажут спектакль "Гадский утенок" Ставропольского краевого театра кукол.

Ранее сообщалось, что в этом году на Ставрополье будет организована серия забегов по туристическим местам.