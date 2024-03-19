Хищника заметили возле исторической Кругобайкальской железной дороги.

"Зверя наблюдали железнодорожники на склоне горы у о.п. "Переезд" в первой половине дня 19 марта 2024 года. Рядом с местом, где был замечен медведь, проходит турмаршрут Прибайкальского национального парка", — говорится в сообщении.

По информации отдела науки "Заповедного Прибайкалья", подъем медведей из берлоги для второй декады марта — не исключение, а правило. В прилегающих к нацпарку Шелеховском и Иркутском районах выход медведей был отмечен в минувшие выходные.

"Специалисты не исключают появления хищника вблизи населенных пунктов Кругобайкальской железной дороги: звери голодны и не против поживиться пищевыми отходами. Если теплая погода в регионе сохранится и снег быстро сойдет, то медведи потеряют интерес к поселкам и турбазам: их привлечет первая зелень на диких склонах", — рассказали в учреждении.

Прибайкальский национальный парк создан в 1986 году, его площадь составляет 524,8 тыс. га. Полностью входит в Центральную экологическую зону озера Байкал на территории Иркутской области. Является естественной средой обитания бурого медведя. По данным "Заповедного Прибайкалья", здесь насчитывается около 50 особей.

В границах нацпарка находится Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) — ответвление от современного хода Транссибирской железнодорожной магистрали, идущее вдоль берега Байкала от города Слюдянка до порта Байкал. Сейчас этот памятник архитектуры и инженерного искусства ХIX-XX веков используется для туристических целей.