"На данный момент лицензия Fly Arna приостановлена. Согласно законодательству, если у компании нет самолета, то лицензия приостанавливается на шесть месяцев. Если в течение этого периода на балансе компании не будет зарегистрирован самолет, то лицензия будет отозвана", — сказал Симонян, выступая в парламенте страны во вторник.

По его словам, у авиакомпании возникли финансовые затруднения.

Fly Arna — национальная авиакомпания Армении, совместное предприятие Армянского национального фонда интересов (ANIF, суверенный инвестфонд) и группы Air Arabia. Лоукостер создан в июле 2021 года, приступил к деятельности весной 2022 года, осуществлял полеты в московские аэропорты "Домодедово", "Шереметьево" "Внуково", а также в Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Тбилиси, Шарм-эль-Шейх, Дели, Багдад.

Ранее армянские СМИ сообщали о проблемах, связанных с тем, что ANIF не выполнил ряд ранее оговоренных условий при создании СП, в частности не добился субсидирования правительством республики пассажирских перевозок, в результате чего арабский инвестор отозвал у Fly Arna один из самолетов. Второе и единственное остававшееся на балансе авиакомпании воздушное судно — Airbus A320 — в январе текущего года было исключено из национального реестра гражданской авиации.

В декабре прошлого года министр экономики Армении Ваан Керобян заявлял, что Fly Arna нуждается в дополнительном финансировании.