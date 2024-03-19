"В рамках нацпроекта порядка 200 компаний смогут воспользоваться экспертной поддержкой федерального и сети региональных центров компетенций в сфере производительности труда", – сообщил куратор нацпроекта – первый зампред правительства Андрей Белоусов, слова которого приводятся в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, получить поддержку нацпроекта могут гостиницы, кемпинги, коттеджи, санаторно-курортные организации, турагентства и туроператоры, ярмарки, парки культуры и отдыха, пляжи и аттракционы. Для участия достаточно подать заявку на производительность.рф.

Как отметил замминистра экономического развития Мурат Керефов, на фоне растущего спроса на отдых в России компании стали активнее инвестировать в инфраструктуру.

"В 2023 году внутренний туризм вырос на 20%. В 1,5 раза увеличилась выручка бизнеса. Повысить отдачу от этих вложений предлагаем при помощи национального проекта «Производительность труда». Эксперты помогут ускорить заселение туристов, сократить очереди на горнолыжные спуски, повысить стандарты обслуживания", – пояснил он.

Задача нацпроекта "Производительность труда" — создать современную производственную культуру и без инвестиций повысить производительность труда и выработку продукции. Благодаря поддержке нацпроекта более 4 тыс. предприятий увеличили прибыль на 318 млрд рублей. Это почти в 10 раз больше, чем бюджет нацпроекта. Нацпроект помогает адаптироваться и к ограничениям на рынке труда. За 6 лет он снизит потребность экономики в кадрах на 130 тыс. человек.