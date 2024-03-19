Проект был представлен в рамках проходившей в Москве XIX Международной туристической выставки "Интурмаркет".

"В трехдневный комплексный тур входят такие объекты показа, как Музей оружия, Дом дворянского собрания, Тульский музей изобразительных искусств, Музейный квартал в Туле, Казанская набережная и другие. Сегодня туроператоры уже активно реализуют туры по этому маршруту", — говорится в сообщении.

Как отметила региональный министр культуры Татьяна Рыбкина, у Тульской области с ее богатой историей и культурой — большой потенциал в развитии "Императорского маршрута".

"В нашем регионе множество усадеб, достопримечательных мест и событий, связанных с династией Романовых. Благодаря поддержке губернатора Алексея Дюмина культурные объекты повсеместно реставрируются и благоустраиваются, открываются новые экспозиции и выставки, проводится большая научная работа по изучению исторических фактов и одна из сильных сторон — яркие музейные события", — приводятся в сообщении слова Рыбкиной.

В 2022-2023 годах Тульская область являлась куратором культурно-туристического проекта "Императорский маршрут". За это время в регионе прошел ряд выставочных и издательских проектов, деловых и творческих мероприятий, связанных с периодом правления династии Романовых.

В частности, было получено научное подтверждение посещения Тульского края Петром I, отреставрирован Успенский собор, связанный с императором Александром I. Проводится благотворительная акция "Белый цветок", прошли выставки "Пути авангарда. Восток — Запад", "Александр I. Отражения", фестиваль "Петровские ассамблеи" и т.д.

С начала нынешнего года регион провел ряд культурно-просветительских мероприятий, рассказывающих о знаменитых исторических личностях Тульской губернии, в числе которых Василий Жуковский, Всеволод Руднев и представители древнего княжеского рода Шаховских. Также в этом году будет издана книга "Романовы и Тульский край".

Национальный туристический проект "Императорский маршрут" объединяет места памяти представителей императорской фамилии, места их посещений, пребывания и паломничеств, дворцы и резиденции, усадьбы и экономии, а также культурно-исторические объекты, связанные с государственной, общественной и благотворительной деятельностью представителей Императорского Дома Романовых.