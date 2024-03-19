"По предварительной информации, выжившие ски-альпинисты серьезных физических травм не получили", — говорится в сообщении.

После того, как в районе трагедии улучшится погода, выживших туристов и тела двух погибших доставят в ближайший населенный пункт.

По данным краевых властей, группа туристов была зарегистрирована в МЧС и имела при себе все необходимое оборудование и снаряжение, но у двух погибших при себе не было биперов — лавинных датчиков, благодаря которым их можно было бы быстро найти под снегом.

Как сообщалось, снежная лавина сошла в понедельник на туристическую группу из 11 человек, совершавших ски-тур в районе перевала Красноармейский.

Под лавину попала группа камчатского турклуба им. Глеба Травина. В ее составе в основном студенты. Все, кроме двух туристов, смогли выбраться. Жертвами лавины стали 19-летний мужчина и 44-летняя женщина. Их тела найдены.

Сход лавины произошел либо из-за порыва ветра, либо из-за неустойчивого наста.