На платформе доступны билеты на поезда и автобусы по России и в страны СНГ. Авиабилеты представлены на рейсы по всему миру, всего порядка 350 российских и зарубежных авиакомпаний, включая "Аэрофлот", "Победу", S7, Turkish Airlines, Pegasus, Emirates, Flydubai и др.

Кроме того, доступна возможность приобрести билеты на составные маршруты, например, включающие авиаперелет и поездку на автобусе.

Оплата билетов, в том числе по зарубежным направлениям, возможна картами любых российских банков.

ПАО "МТС" развивает туристическую вертикаль с 2022 года. Тогда компания зарегистрировала "дочку" ООО "МТС Трэвел", приобрела сервис бронирования отелей Bronevik.com, а также запустила собственную витрину отелей для бронирования.