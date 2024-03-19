"Обнаружено тело молодого человека. Тело туристки накануне откопали ребята из тургруппы ", — говорится в сообщении.

Сейчас туристы спустились ниже места трагедии и разбили там лагерь. Они находятся на постоянной связи со спасателями. Решается вопрос об их эвакуации.

Как сообщалось, снежная лавина сошла в понедельник на туристическую группу из 11 человек, совершавших ски-тур в районе перевала Красноармейский.

Под лавину попала группа камчатского турклуба им. Глеба Травина. В ее составе, в основном, студенты. Все, кроме двух туристов, смогли выбраться. Жертвами лавины стали 19-летний мужчина и 44-летняя женщина.