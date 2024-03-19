"На стенде региона свои туристические продукты представят 14 туроператоров. Команда сформирована таким образом, чтобы презентовать весь потенциал для разных категорий туристов, включая экологический, промышленный, гастрономический и другие виды туризма. Особое внимание будет уделено одному из самых популярных направлений в летний сезон — Курильским островам", — говорится в сообщении.

"Участие в одной из самых крупнейших в России и ближнем зарубежье выставок уже стало для нас хорошей профессиональной традицией. Здесь представители туристического сообщества региона не только презентуют свой продукт, но и находят новых партнёров", — цитирует пресс-служба первого заместителя министра туризма Сахалинской области Наталию Пахолкову.

Она добавила, что на выставке представители регионального министерства туризма, туристско-информационного центра и туроператоры "знакомятся с актуальными трендами отрасли, активно участвуют в формировании нового тренда внутреннего туризма — отдыха на наших прекрасных островах".

По ее словам, популярность стенда островного региона на международной выставке растет с каждым годом, посетители проявляют большой интерес к Сахалинской области в качестве туристического направления. Согласно данным Росстата, турпоток в регион ежегодно растет: в 2023 году в регион совершено почти 515 тыс. туристских поездок против 303 тыс. поездок в 2022 году.

"В этом году на выставке сахалинская команда продолжит работу над формированием туристического бренда единственного островного региона России, что отвечает задачам нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным", — отмечает пресс-служба.

Она напоминает, что нацпроект предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год.