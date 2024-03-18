"В 2023 году турпоток из России составил более 1,4 млн путешественников. В этом году мы планируем улучшить этот результат и ожидаем роста плюс 300 тыс. То есть по сравнению с прошлым годом мы ожидаем роста числа российских туристов на 14-15%", — сказала она на пресс-конференции в понедельник в Москве.

Как отметила Кхансаб, в сезон зачастую наблюдается нехватка мест в качественных отелях, особенно пятизвездочных, которые пользуются спросом у российских туристов.

"Поэтому одна из стратегий управления по туризму Таиланда — популяризация неизвестных городков рядом с популярными туристическими дестинациями. Так, альтернативой Пхукету могут стать Краби, Као Лак. А альтернативой Паттайе может стать юг провинции, западное побережье Сиамского залива", — пояснила она.

С начала 2024 года Таиланд принял 417,6 тыс. туристов. Это на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.