Установлено, что подсудимые незаконно организовали на территории поляны "Чегет" нацпарка "Приэльбрусье" услуги по конным прогулкам, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В результате в июле 2023 года во время одной из таких прогулок погибла женщина, говорится в сообщении.

Один из подсудимых получил наказание в виде лишения свободы на 1 год и 3 месяца в колонии общего режима, а второй осужден на 2 года и 2 месяца заключения в колонии строгого режима.

Им инкриминировали п. п. "а, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).