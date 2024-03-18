"Разрабатывается дорожная карта по устранению недостатков на этих общественных пространствах. Оттуда уже вывезен снег. Наиболее изношенную плитку отремонтируют до 1 мая, а все плиточное покрытие восстановят до 1 июля", — приводит слова Беспалова пресс-служба правительства региона.

Как отметил сити-менеджер, до 25 мая запланированы ремонт и покраска металлических элементов, урн, люков, велопарковок; покраска парящего моста и двух мостов через реку, деревянных конструкций и лавок с полировкой и обработкой антисептиком.

Ежегодно до 20 мая также проводятся ремонт и восстановление газонов, уход за зелёными насаждениями.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратил внимание глав всех муниципалитетов на то, что с наступлением тепла общественные пространства будут всё более посещаемыми. "Необходимо обследовать их состояние и оперативно привести в надлежащий вид", — подчеркнул Дюмин.

Музейный квартал и обновленная Казанская набережная были открыты осенью 2020 года к 500-летию возведения Тульского кремля.