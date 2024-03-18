"На 2023 год была поставлена цель принять в Удмуртии 1 миллион туристов и экскурсантов. По итогам года этот показатель составил почти 1,3 млн человек (1 млн 286 тыс.)", — говорится в сообщении.

По итогам 2022 года в регионе побывали 877 тыс. туристов, таким образом, за год этот показатель увеличился более чем в 1,4 раза.

Пресс-служба отмечает, что количество турпоездок выросло на 11%.

В сообщении уточняется, что у жителей и гостей республики пользуются популярностью 100 модульных отелей, построенных с привлечением субсидии в 155 млн рублей по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства".

"На 2024 год выделена субсидия на развитие туристической отрасли в размере 93 млн рублей (федеральный и региональный бюджет)", — говорится также в сообщении.

По данным пресс-службы, в Удмуртии также развивается речной туризм: в 2023 году город Сарапул принял 30 тысяч туристов с 157 круизных теплоходов из разных регионов России.

Кроме этого, в конце прошлого года республика защитила национальный туристский маршрут.

Пресс-служба приводит слова Юлии Бадаш о том, что на ближайшее время власти Удмуртии планируют сконцентрироваться на повышении качества работы объектов туриндустрии.

"На 2024 год мы ставим перед собой несколько ключевых задач. Это улучшение сервиса и качества туристских услуг. Средний чек приезжающего в Удмуртию туриста должен увеличиться. А сами туристы должны оставаться в Удмуртии не на 2-3 ночи, как сейчас, а на 4-5 ночей", — отметила Бадаш.