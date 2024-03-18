"За январь-февраль уже собрано 81,1 млн рублей. При этом за аналогичный период прошлого года было получено 68,5 млн рублей. Увеличение собираемости курортного сбора составило 15%", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в этом году предусмотрено более 602 млн рублей плановых поступлений курортного сбора. За счет него будут проведены комплексные мероприятия по развитию курортной инфраструктуры.

В 2023 году в бюджет края от уплаты курортного сбора поступили 653,2 млн рублей. Перевыполнение плановых показателей составило 58 млн. За весь период проведения эксперимента в бюджет региона поступило более 1,9 млрд.

Эксперимент по развитию инфраструктуры посредством курортного сбора в регионе стартовал в 2018 году. Изначально в нем участвовали Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск. С августа прошлого года к нему присоединился город Минеральные Воды.