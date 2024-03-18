"Соглашение РСТ и Wildberries нацелено на совместное продвижение туристского потенциала российских регионов России, а также на проведение партнерских мероприятий и проектов", — говорится в сообщении РСТ.

Как отметили в объединении, соглашение заключено в рамках старта продаж туристических услуг на платформе для полноценного планирования путешествий Wildberries Travel. C ее помощью представители турбизнеса смогут получить доступ к 110-миллионной аудитории маркетплейса.

По словам президента РСТ Ильи Уманского, члены объединения смогут реализовывать свои услуги на специальных условиях и размещать на маркетплейсе контент.