"Есть много факторов, почему мы так верим в этот проект. Один из ключевых – географическое положение. Аналитики подсчитали, что в радиусе двух-трех часов в полете до Махачкалы находятся не только города-миллионники, но и целый ряд стран. И общий потенциальный объем туристов оценивается в 170 млн человек", — сказал он на совещании с Минэкономразвития РФ по вопросам развития Каспийского побережья республики.

Согласно презентации АО, речь идет о туристов из таких стран как Грузия, Армения, Турция, Туркменистан, Азербайджан, Иран и других.

Юмшанов также отметил, что турпоток в Дагестан стремительно растет, при этом регион испытывает острую нехватку мест размещения с ожидаемым сервисом сетевых отелей.

"Уже 17 компаний проявляют интерес к будущему курорту. Сейчас они дорабатывают концепции своих объектов, которые обеспечат работой, по нашим подсчетам, 8 тыс. человек. Также это привлечет на курорт до 700 тыс. туристов к 2030 году", — добавил он.

Каспийский прибрежный кластер – это масштабный проект по развитию морского пляжного туризма в Дагестане. До 2030 года планируется создать 479 объектов туристической инфраструктуры, в том числе 28 гостиниц различной звездности на 14,5 тыс. мест размещения и санаторно-курортный комплекс на 680 мест. В планах субъекта привлечь 70 млрд частных инвестиций.