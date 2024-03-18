"25 апреля во время девятой международной конференции по проблемам реставрации — "Нерадовских чтений" — эта выставка будет представлена. В первую очередь, она ориентирована на специалистов в области реставрации, которые съедутся в Русский музей из музеев России и из-за рубежа", — сказала Манилова журналистам в понедельник.

Также восстановленные полотна покажут посетителям музея: экспонировать их будут примерно в течение месяца, до конца мая, в залах постоянной экспозиции. Затем картины доставят по месту "прописки" — в Таганрогский художественный музей, добавила Манилова.

В понедельник министр культуры РФ Ольга Любимова объявила о завершении реставрации картин из Таганрога, которые получили повреждения в результате ракетного удара в июле 2023 года. Восстановлением занимались специалисты Русского музея: после теракта они оперативно выехали на место, изучили состояние предметов искусства с помощью единственной в России мобильной лаборатории и подготовили полотна к транспортировке в Петербург.

Реставраторы работали с 22 предметами из экспозиции "Золотые имена Серебряного века", в числе которых картины Константина Коровина, Зинаиды Серебряковой, Филиппа Малявина, Николая Рериха, Валентина Серова, Виктора Борисова-Мусатова. Как уточнила Манилова, это 18 живописных произведений, три графические работы и одна скульптура. Полотна получили многочисленные разрывы, а бюст был разбит пополам.

"Все повреждения, надо понимать, носили характер ран. Это совершенно другие повреждения, которые не имеют практически ничего общего с естественными проблемами шедевров, которые накапливаются десятилетиями. (...) Для реставраторов это абсолютно новая задача, потому что до сих пор специалисты Русского музея и любого другого ведущего российского музея, слава богу, не имели опыта восстановления картин, которые фактически находились под обстрелом", — отметила Манилова.

При этом реставраторы не только полностью убрали следы повреждений, но и провели комплексное восстановление работ: устранили прорывы и вытянутости холстов, дефекты красочного слоя, произвели регенерацию лака, заменили аварийные подрамники и тонировали утраты живописи.

"Раз уж эти шедевры оказались в наших мастерских, специалисты сделали все, чтобы провести то, что мы называем реставрацией комплексной, научной; то, что выявляет первоначальный замысел автора; то, что снимает многочисленные наслоения предыдущих лет и десятилетий и возвращает полотнам первоначальный вид", — поделилась гендиректор Русского музея.

Ее заместитель Ольга Бабина добавила, что во время реставрации специалисты провели серию мастер-классов для участников культурно-просветительского проекта ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) "Друзья Петербурга", нацеленного на поддержку молодых специалистов в области культуры, искусства и реставрационного мастерства. Участники программы смогли пообщаться с реставраторами из мастерских масляной живописи, смешанной техники, а также каменной и гипсовой скульптуры, которые занимались восстановлением поврежденных картин, и узнать об особенностях их работы.

В июле 2023 года в центре Таганрога у кафе "Чехов сад" произошел взрыв. В Минобороны РФ заявили, что на город упали обломки сбитой украинской ракеты. Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея.