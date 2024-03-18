"В Год семьи, объявленный президентом России, наши туроператоры приготовили множество увлекательных программ, которые будут интересны как малышам, так и их родителям, бабушкам и дедушкам. В Петербурге мы всегда рады видеть в гостях семьи с детьми. Разумеется, за один визит понять, почувствовать, да и просто осмотреть всю красоту нашего города невозможно. Уверен, что многие сделают совместные поездки в Петербург своей семейной традицией", — приводятся в сообщении слова губернатора города Александра Беглова.

Он сообщил, что количество семейных туристов в Петербурге стабильно растет. В 2022 году на них приходился 51% общего турпотока, а в 2023 — уже 53%.

"Компании организуют индивидуальные туры для конкретных групп туристов и стараются включать в готовые семейные программы разнообразные объекты посещения и особые подходы к экскурсиям. Некоторые разграничивают время в турах. Например, днем семья проводит время вместе, вечером же с детьми остается няня, а у родителей появляется возможность провести время вдвоем на вечерней экскурсии или в ресторане", — говорится в сообщении.

Кроме того, петербургские музеи все чаще создают программы, интересные как взрослым, так и детям, вводят квесты и мастер-классы.

Также отели увеличивают количество семейных номеров, предоставляют дополнительные спальные места и расширяют спектр услуг, рассчитанных на родителей с детьми.

"Гостям могут предлагать детские комплекты халатов и тапочек, сюрпризы для маленьких постояльцев, услуги нянь и аниматоров. В кафе и ресторанах Петербурга для детей оборудуют специальные комнаты для игр, предлагают детское меню, проводят кулинарные мастер-классы для юных гостей", — отмечается в пресс-релизе.