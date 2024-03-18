"Более чем в 90 парках Подмосковья состоялась программа "Заходите на блины!", приуроченная к завершению Масленичной недели. Ее посетило около 250 тыс. человек", — говорится сообщении.

В парках были организованы театрализованные представления, соревнования и костюмированные шествия, дегустация блинов и творческие мастер-классы, сожжение чучел Масленицы. Также все дни работали ярмарки.

Как сообщило министерство благоустройства Московской области с 11 по 17 марта парки Подмосковья посетило 1,5 млн человек, что на 477 тыс. больше, чем за аналогичный период 2023 года. В будние дни парки посещали в среднем 150 тыс. человек. В выходные парки посетили 668 тыс. человек. Самыми посещаемыми на масленичной неделе стали "Пехорка" в Балашихе (58 тыс. человек), Центральный парк в городском округе Пушкинский (47 тыс. человек), Сестрорецкий в Клину (43 тыс. человек), Фабричный в Истре (41 тыс. человек), Мира в Мытищах (37 тыс. человек).

Масленица в 2024 году приходилась на 11-17 марта.