"В прошлом году регион получил более 310 млн на создание 6 туристических информационных центров, благоустройство пляжей, развитие кемпингов, закупку туристского оборудования. В этом году в рамках единой субсидии предусмотрено более 100 млн на поддержку событийных мероприятий", — рассказали в ведомстве.

В 2024 году регионы впервые получат финансовую поддержку туротрасли в рамках единой субсидии. Механизм позволяет субъектам РФ самостоятельно определять и поддерживать приоритетные для конкретной территории направления.