"Наш регион является одним из самых привлекательных для внутреннего туризма и регулярно входит в топ различных туристических рейтингов. Цифровой гид — это помощник-путеводитель, который в любой момент может помочь сориентироваться гостю нашего региона", — приводятся в сообщении слова заместителя министра экономического развития области Лейсан Шафиковой.

Отмечается, что онлайн-гид может проложить маршрут, например, через купеческие дома или древний город Сарай-Бату. Также сервис посоветует, где можно покататься на теплоходе и верблюде или порыбачить.

Уточняется, что в путеводителе собрана информация от местных жителей и экскурсоводов о том, как спланировать путешествие по региону и организовать досуг, куда отправиться с детьми и какие традиционные блюда Астраханской области нужно попробовать.

"Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Астраханской области, подборками маршрутов, материалами об истории, традициях и культуре региона", — говорится в сообщении ведомства.