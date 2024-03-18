По ее словам, по сложившейся традиции Масленицу гуляли семь дней — каждый музей со своей изюминкой.

"В Епифани на усадьбе купца Байбакова соорудили снежную горку и крепость. За высокой стеной цитадели пряталась обрядовая кукла, олицетворяющая Весну, в ожидании туристов. Те приходили в Музей купеческого быта ее величать, знакомиться с традициями праздника, лакомились угощениями из купеческих погребов", — рассказала Котикова.

На Конном дворе вспомнили старинную традицию масленичного поезда и звали приезжающих прокатиться вместе с Масленицей в санях по еще заснеженной степи.

На Куликовом поле мероприятия, завершающие Масленичную неделю, проводятся по субботам в Музейном комплексе "Куликово поле" в Моховом, а последний воскресный день все гуляют в Монастырщине.

"Первый масленичный день забав прошел камерно, по-семейному и стал репетицией большой куликовской Масленицы. В Моховом, в богатырском стане, стреляли из лука в тире, играли в боулинг с матрешками и угощались средневековыми блюдами на новый лад", — отметила Котикова.

По традиции, повара музея соединили восточную и русскую традицию и наготовили плова с полбой. Воскресный разгуляй в Монастырщине собрал сотни взрослых и детей вокруг пятиметровой Масленицы.

В Туле филиалы музея-заповедника "Куликово поле" предлагали посетителям встретить праздник весны в своих камерных пространствах.

Так, в музее "Тульские древности" посетители знакомились с народными традициями празднования Масленицы в русской избе, в Пространстве "Археология" — на исторической кухне. Первые уходили домой с рецептами старинных куликовских блинов, а посетители Музейного квартала пробовали печево и узнавали рецептуру. На кулинарной программе "Масленица. Праздничный стол Куликова поля" подавали тыквенные тянки, гречишники и пшенники, вареники с капустой.

"Итого: 2778 пшеничных, тыквенных, кукурузных, гречишных, пшенных блинов, 579 вареников, 10 кг плова с полбой, 19 кг сушек, 9 литров варенья, 210 литров чая и 30 литров узвара слопали и выпили на Масленой неделе посетители музеев на Куликовом поле и в тульских филиалах музея-заповедника", — подчеркнула Котикова.

Она также напомнила, что вход на все выставки музейного комплекса с 15 по 17 марта был бесплатным.

Музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает в себя музей Куликовской битвы, мемориал на Красном Холме, музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщина, музей истории русского купечества в поселке Епифань, музейно-выставочный центр "Тульские древности", научный центр "Археология и реставрация" и музей-лабораторию в Туле.