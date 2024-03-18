"Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина приступил к поэтапному обновлению постоянной экспозиции искусства старых мастеров. Этой весной впервые после реэкспозиции 2021 года, ставшей временным решением, картины итальянских и французских художников возвращаются в залы второго этажа Главного здания", — сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

Уточняется, что на осень запланировано обновление залов живописи итальянского Возрождения, искусства Германии и Нидерландов XV-XVI веков, Голландии и Фландрии XVII века на первом этаже. Число представленных произведений будет увеличено почти в два раза, живопись дополнят памятники скульптуры и прикладного искусства.

"Реэкспозиция 2024 года приурочена к юбилею "картинной галереи" музея: в ноябре 1924-го открылись залы нидерландско-немецкой и голландской живописи; в 1925-м — посвященные искусству Италии, Фландрии и Франции", — добавили в ведомстве.

Обновление залов состоится впервые с 2021 года, когда реэкспозиция была вынужденным и временным решением, связанным с проведением двух выставочных проектов: "Бывают странные сближенья..." (2021-2022) французского куратора Жан-Юбера Мартена и "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" (2022). Их экспозиции разместились в залах второго этажа, где ранее демонстрировалось искусство Франции XVII — первой трети XIX века и Италии XVII-XVIII веков из собрания музея. Сами выставочные проекты включали экспонаты из этих залов.

Для того, чтобы полностью не лишать публику возможности видеть работы итальянских и французских художников, музей выставил часть работ в залах первого этажа, реорганизовав для этого экспозицию произведений старых мастеров.

"На этот раз музей стремится полнее представить свои собрания. Планируется почти в два раза увеличить число представленных произведений, дополнив живопись памятниками скульптуры и прикладного искусства, которых сейчас в залах очень немного", — добавили в ведомстве.

В залы вернулись из запасников алтарная композиция "Явление ангела святому Иосифу" Джованни Бальоне, приобретенная музеем в 2014 году; большая аллегорическая работа Луки Джордано "Любовь и пороки обезоруживают Правосудие"; полотна Бернардо Беллотто, относящиеся к жанру ведуты. Среди произведений, которые не были представлены ранее, как отметили в Минкультуры, выделяется также "Пейзаж с монахами и отшельниками" Алессандро Маньяско и Антонио Франческо Перуццини, подаренный музею бароном Тиссеном. Впервые после реставрации выставлена картина Доменико Фетти "Давид с головой Голиафа". Кроме того, в обновленную экспозицию вошли бюсты работы Джованни Баттисты Фоджини и стол-консоль, созданный римскими мастерами в середине XVIII века.

Постоянная экспозиция французского искусства XVII — первой трети XIX века откроется 15 апреля в залах 21, 22 и 23. Количество произведений там вдвое превысит представленное сейчас в зале 8. Важная роль будет отведена скульптуре: вернутся в залы бюст Вольтера работы Жан-Антуана Гудона и терракотовый портрет Пьера Корнеля, исполненный Жан-Жаком Каффиери. Также будут представлены предметы декоративно-прикладного искусства: появятся шпалера Королевской мануфактуры Гобеленов, канделябры, мебель и каминные часы с фигурой носорога, передающие атмосферу Галантного века.

Кроме того, впервые после сложной реставрации перед публикой предстанет работа французского мастера XVII столетия Никола Пуссена — "Сатир и нимфа".