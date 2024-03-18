"По опыту прошлых сезонов в период ледохода, есть вероятность, что перевозки судами на воздушной подушке в целях безопасности пассажиров могут быть кратковременно приостановлены. Просим туристов учесть амурское межсезонье при планировании поездок в Китай", — цитирует пресс-служба ведомства его главу Александра Зеленина.

Специалисты в ежедневном режиме оценивают ледовую обстановку на трансграничной реке Амур. По прогнозам, в апреле начнется демонтаж понтонного российско-китайского моста. В межсезонье до начала навигации перевозить пассажиров начнут суда на воздушной подушке, вместимость которых, в отличие от автобусов, значительно меньше.

В зимний период 2023-2024 понтонный мост начал работу на пассажирском направлении с 3 января, на грузовом — с 9 января 2024 года.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года из-за гидрологической обстановки на реке Амур десятки туристов не могли пересечь границу через погранпереходы в Благовещенск и Хэйхэ. В результате после двусторонних переговоров на разных уровнях между Россией и КНР было принято решение внепланово задействовать для пассажирских перевозок автомобильный мост между приграничными городами, который пока обслуживает только грузовое направление.