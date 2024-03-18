"Он расположен в историческом центре города, на Волжской набережной, в зоне Всемирного наследия ЮНЕСКО. Рядом все достопримечательности города и необходимая инфраструктура для отдыха", — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Инвестор проекта АО "Ярославский технический углерод имени В.Ю. Орлова" в 2014 году выкупил здание бывшего роддома. Теперь гостиница готова принять первых посетителей. В отеле 15 номеров разных категорий, ресторанный комплекс, кофейня и банкетный зал.

Фото: T.me/evraevmikhail

По данным пресс-службы регионального правительства, отель "Ласточка" стал третьим объектом в сети "Orlov Hotels". Предыдущий — гостиницу "Соколена" — открыли в Ярославле в апреле прошлого года.

Название гостиницы "Ласточка" связано с фильмом Эльдара Рязанова "Жестокий романс".