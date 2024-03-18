Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Он отметил, что фестиваль стал первым масштабным мероприятием Альянса горных курортов Евразии (ЕАГК), созданного в 2023 году. В него вошли российский курорт "Роза Хутор", казахстанский "Шымбулак" и узбекистанский "Амирсой", а затем и азербайджанский "Шахдаг". В фестивале 2024 года помимо стран-членов альянса участвовали представители горнолыжной индустрии Азербайджана, Армении, Беларуси и Кыргызстана.

"Деятельность Альянса горных курортов призвана содействовать стратегическому развитию сотрудничества и долгосрочных связей между курортами. В рамках фестиваля состоялись круглые столы и дискуссии, посвященные теме развития туризма, внедрения единых стандартов качества туристических услуг, выработке конкретных решений. Одна из главных задач – создание межгосударственного туристического горного маршрута. Уже к сезону 2024-2025 года планируется в определенной степени реализовать идею единого ски-пасса между горными курортами, входящих в альянс. Конкретные практические шаги позволят обеспечить единый уровень качества сервиса на курортах и повысить турпотоки", — рассказал Хворостяный.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Секретарь ЕАГК Андрей Кукушкин пояснил "Интерфаксу", что одна из главных задач альянса — совместное продвижение курортов Евразии.

"Когда в 2019 году в казахстанском Шымбулаке прошли Дни Розы Хутор, число туристов из Казахстана на курорте "Роза Хутор" выросло в два раза", — сказал он.

"Мы пока видим в целом, что в рамках альянса нам легче о себе рассказывать людям через СМИ, потому что мы как Альянс всем интересны во всех странах. И я думаю, что этот интерес выльется со временем в какие-то взаимные поездки", — добавил Кукушкин.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

По словам представителя ЕАГК, российские туристы могут оценить курорты стран-членов альянса даже в рамках одной поездки.

"Например, если российский турист летит из Москвы в Центральную Азию, то вот там он, например, мог бы совершенно точно покататься и на Амирсое, и на Шымбулаке, потому что между Алма-Атой и Ташкентом 30 самолетов в день, долететь очень просто и так далее. Или из Сочи прямым рейсом можно полететь в Алма-Аты, покататься на Розе Хутор и на Шымбулаке. Очень интересные все курорты, в каждом есть своя изюминка", — пояснил он.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Глава туристического центра "Шахдаг" Рустам Наджафов рассказал, что российские туристы составляют до 50% гостей курорта. По словам гендиректора горного курорта "Шымбулак" Рината Абдрахманов, доля российских горнолыжников здесь не ниже 30%.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

"Горный туризм является одним из самых активно-развивающихся на пространстве Евразии. В регионе появляются новые курорты, расширяется и наш альянс. Так, в рамках фестиваля был заключен меморандум о вступлении в него еще одного участника – казахстанского курорта "Ой-Карагай". Прошедший впервые на "Роза Хутор" фестиваль горных курортов Евразии, станет традиционным. В следующем году его примет Азербайджан – курорт "Шахдаг", — сообщил Хворостяный.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

На круглых столах фестиваля состоялся обмен опытом между специалистами горных курортов – службами лавинной безопасности, подготовки горнолыжных трасс, инструкторов. Гости "Роза Хутор" смогли не только увидеть демо-спуски от профессионалов Евразии, но и пройти мастер-классы по катанию на горных лыжах и сноуборду.

Фото: Интерфакс / Иван Солодовников

Участники фестиваля совершили виртуальные путешествия на склоны горного курорта "Майлер" (Армения), горнолыжных центров "Силичи" и "Лагойск" (Белорусссия), узнали о развитии туризма в Кыргызстане. А в рамках вечера национальных кухонь познакомились с гастрономической культурой евразийского региона — попробовали настоящий узбекский плов, казахский бешбармак, армянские шашлыки, азербайджанскую долму, российские пельмени, блины и уху.