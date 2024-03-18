"Нашему коллективу по праву есть, чем гордиться. И это отличный повод отметить юбилей большой праздничной программой. В афише — 9 особенных для нас спектаклей и концертов, имена приглашенных звезд из ведущих театров страны, творческие встречи, выставки, презентации, розыгрыши, автограф-сессии и другие активности с нашими дорогими зрителями", — приводятся в сообщении слова художественного руководителя — генерального директора театра Вячеслава Кущева.

Он отметил, что изюминкой фестиваля станут бенефисы всех творческих подразделений коллектива и "поздравления мастеров сцены, верно и беззаветно служащих театру все году его существования".

Генеральный директор музыкального театра добавил, что за 25 лет его коллектив посетил с гастролями более 20 стран мира, включая страны Европы, Латинской Америки и Азии. Всего за границей состоялось около 450 представлений оперных, балетных спектаклей и концертных программ с участием артистов театра.

"В последние годы мы даем более 400 представлений в сезон на нашей Большой, Камерной сценах, в Фойе партера Большого зала и в Театральной гостиной — то есть не считая гастролей", — подчеркнул Кущев.

В пресс-службе отметили также, что специально к 25-летнему юбилею ограниченным тиражом выпущено и презентовано эксклюзивное подарочное книжное издание театра "Летопись. Премьеры, гастроли, фестивали".

"По сути, это красочный иллюстрированный каталог, перечень всех важнейших событий жизни труппы. Мы искренне надеемся, что благодаря "Летописи" внимательный читатель может легко составить объемную картину жизни труппы. Понаблюдать за тем, как постепенно — а иногда и решительно, напором — реализовывались немалые амбиции театра, как формировался его репертуар, как расширялась гастрольная география", — говорится в сообщении.

Фестиваль продлится до 29 марта.