"Около 35% гостей, приезжающих в Петербург, продолжают свою поездку дальше по Северо-Западу. В 2023 году количество туристов, побывавших после северной столицы в регионах "Серебряного ожерелья России", достигло почти 3,3 млн человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего турпоток в Петербурге за минувший год составил 9,4 млн человек.

"Санкт-Петербург — национальный туристский хаб и лидер проекта "Серебряное ожерелье России", созданного по поручению президента. Проект способствует росту турпотока для всех регионов-участников, но именно наш город во многом обеспечивает для него приток путешественников. Туристов к нам привлекают как классические достопримечательности, так и объекты новой туристской географии", — приводятся в сообщении слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Уточняется, что чаще всего путешественники совмещают посещение Петербурга с поездкой в Карелию и Ленинградскую область — 25% и 23% соответственно. Далее по популярности следуют Новгородская, Вологодская и Псковская области.

Петербург вместе с Ленинградской областью принимают каждого пятого туриста страны. При этом на северную столицу приходится примерно половина турпоездок по СЗФО.

"Серебряное ожерелье России" — межрегиональный туристский проект, запущенный в 2012 году. Он состоит из комплекса маршрутов, объединяющих Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Псковскую, Новгородскую области, Ненецкий автономный округ, Республики Карелия и Коми.