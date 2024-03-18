"Организована доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 19-летнего мужчины и 44-летней женщины в результате схода лавины", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, лавина сошла в понедельник днем на туристическую группу из 11 человек, совершавших ски-тур в районе перевала Красноармейский. Выбраться смогли все, кроме двух туристов. Товарищи самостоятельно найти их не смогли и позвали на помощь спасателей.

В свою очередь, в прокуратуре Камчатского края, которая взяла на контроль процессуальную проверку СК, "Интерфаксу" уточнили, что речь идет о группе камчатского турклуба им. Глеба Травина. В ее составе, в основном, студенты. Под толщей снега остались юный турист и женщина, сопровождавшая ребят.

Поиски пропавших продолжаются.