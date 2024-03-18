"Мероприятие посетило более 5 тыс. человек, а во время него съели более 8 тыс. блинов. Нас посетило в два раза больше человек, чем ожидали", — рассказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что в ходе праздника была сожжена 12-метровая огнедышащая жар-птица, установленная в "Парке Сказов" города Арамиль, расположенного южнее Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что над созданием арт-объекта трудилась бригада из семи человек, включавшая двух профессиональных плотников. Птицу выполнили из дерева и соломы. Внутри нее установили воздуховоды, благодаря которым пламя в момент поджога направлялось вверх, в сторону клюва.