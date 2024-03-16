«Куба в очередной раз приехала на «Интурмаркет». Почему? Потому что мы чувствуем себя еще одним регионом России. Мы уже несколько лет участвуем в этой выставке, и мы очень благодарны организаторам за эту возможность. И я думаю, все вы знаете, что Россия всегда имела и продолжает иметь особое значение для Кубы. А в последнее время она стала еще и третьим рынком по объему туристов, которые посещают нашу страну. И те задачи, которые поставлены перед вами в рамках этой выставки, совпадает с теми задачами, которые ставит перед собой кубинская туристическая отрасль», — сказал он.

Гарсия Гранда добавил, что Куба работает над организацией различных видов отдыха – семейного, пляжного медицинского и других.

«Мы готовы предложить не только наше прекрасное море, песок, солнце. Куба славится культурным наследием, музыкой, танцами. И в последнее время российские туристы все чаще открывают для себя удивительную природу острова. У нас сильные позиции в том, что касается медицинского туризма. Помимо этого, в России мы делаем ставку на туризм, связанный с различными мероприятиями и групповой туризм», — пояснил он.

«Как я уже сказал, мы хотим быть одним из туристических регионов России и надеемся, что туристы из всех регионов России будут ездить на Кубу. И мы хотим познакомиться с новыми российскими туроператорами, представить наши продукты и рассказать о тех льготах и привилегиях, которые полагаются тем туроператорам, которые привезут к нам новых туристов», — подытожил он.

Международная туристическая выставка «Интурмаркет» открылась в субботу в столичном «Экспоцентре», в ней участвуют более 700 компаний из 68 регионов России и 13 стран. Среди стран-участниц – Куба, Белоруссия, Азербайджан, Иран, Китай, Индонезия, Вьетнам и другие. Выставка продлится до 18 марта.