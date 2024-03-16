"Выставка "Иллюстрации к произведениям русских классиков" из фондов Тульского музея изобразительных искусств включает работы Кукрыниксов, Юрия Пименова, Лидии Подлясской, Александра Лапикова Анатолия Зыкова и Николая Калиты", — говорится в сообщении.

Гости выставки увидят иллюстрации к рассказу Антона Чехова "Дама с собачкой" и пьесе "Вишневый сад", к "Петербургским повестям" , "Носу" и "Шинели" Николая Гоголя. А также работы к ряду произведений Михаила Лермонтова: "Мцыри", "Беглец", "Боярин Орша", "Кавказский пленник", "Песня про купца Калашникова", "Демон".

Все работы выполнены различными материалами и в разных техниках: офорт, литография, ксилография. Например, иллюстрация Юрия Пименова к пьесе "Вишнёвый сад" создана в смешанной технике с использованием гуаши, белил и угля. Сочетание таких материалов представляет значительную трудность для художника и встречается очень редко.

Экспозиция размещена в Доме-музее В.В.Вересаева в Туле.

"Литература и живопись пересекались в жизни Викентия Вересаева. Он общался со многими художниками, посетил крупнейшие художественные галереи мира. И сегодня сочетание двух видов искусства присутствует на этой выставке", — отмечает заведующая музеем Виктория Ткач.

Дополняют экспозицию книги из личной библиотеки Викентия Викентьевича, а также из фондов Тульского музейного объединения. Это редкие издания произведений Гоголя, Лермонтова, Чехова, книги о жизни и творчестве представленных на выставке художников. Кроме того, в витрине находится книга "Остров Сахалин" с автографом и дарственной надписью Антона Чехова. Её Антон Павлович вручил Вересаеву в 1903 году во время их встречи в Ялте.

В рамках вернисажа прошла лекция, на которой гости узнали об исследованиях Вересаевым творчества Николая Васильевича Гоголя, специфике его научной деятельности, Вересаеве-мемуаристе.

Выставка будет работать по 21 мая.