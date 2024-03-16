На церемонии открытия директор выставки «Интурмаркет» Ольга Хоточкина зачитала приветственные слова участникам зампреда правительства Дмитрия Чернышенко.

«В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин обозначил цели к 2030 году в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В их числе — удвоить число турпоездок до 140 млн. Уверен, что результаты работы выставки «Интурмаркет» внесут свой вклад в решение поставленных задач», — процитировала она вице-премьера.

В свою очередь, глава комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы Сангаджи Тарбаев сказал, что представителям туриндустрии пора переходить от слов к делам.

«Надо заканчивать готовить презентации, а начинать реализовывать проекты, хватит мастер-планировать, надо начинать строить. И достаточно уже законопроектов, нужны законы. Давайте настроимся на такой лад, что время разговоров в туризме должно закончиться и должно настать время дел», — уточнил он.

В выставке принимают участие более 700 компаний из 68 регионов России и 13 стран, среди которых Белоруссия, Китай, Куба, Армения, Иран, Вьетнам, Азербайджан и другие. Впервые самостоятельными стендами представлен турпотенциал новых территорий.

Стратегическим партнером «Интурмаркета» в 2024 году стало агентство по развитию и продвижению туризма (АРПТ), регионом-партнером выставки стала Нижегородская область, а городом-партнером – Санкт-Петербург.

«Интурмаркет» будет проходить до 18 марта.

В этом году на выставке запланирована большая деловая программа: свыше 50 деловых сессий, на которых выступят более 300 самых авторитетных спикеров.

Среди крупных – пленарное совещание по актуальным вопросам развития отрасли, стратегическая сессия Российского союза туриндустрии (РСТ) по культурно-познавательному туризму, а также круглые столы, обучающие семинары и многое другое.

Особенность выставки – стенды межрегиональных проектов «Серебряное ожерелье», «Императорский маршрут», «Яркие выходные в Приволжье». Особое внимание в Год семьи уделено детскому и семейному туризму — на объединенном стенде представлено более 35 профильных туроператоров.

Также на «Интурмаркете» пройдет уже традиционный аукцион в пользу подопечных детского хосписа «Дом с маяком» в рамках акции «Турбизнес с открытым сердцем».